القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
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الأحد 15/أبريل/2018 - 07:39 ص

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا

هيذر نويرت
هيذر نويرت
عبير سليم
dostor.org/2129048

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت إن الجانب الأمريكي سيعود إلى المفاوضات مع دمشق إذا ما كشفت الحكومة السورية عن الأسلحة الكيميائية التي في حوزتها.

وبحسب ما أوردت شبكة «روسيا اليوم»، صباح اليوم الأحد، فقد ذكرت ممثلة الخارجية الأمريكية، في حديث لقناة «فوكس نيوز»، أنه إذا تم تحقيق هذا الشرط، فإنه سيشجع الجانب الأمريكي على العودة إلى المفاوضات في جنيف.

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد شنت ضربة صاروخية على عدد من المواقع العسكرية والمدنية في سوريا فجر أمس، وأكدت أنها أصابت أهدافا ذات صلة ببرنامج دمشق الكيميائي المزعوم، بعد اتهام الغرب الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما الأسبوع الماضي.

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