فرنسا تتخذ مبادرات دبلوماسية بشأن سوريا.. غدًا

صرح وزير الخارجية الفرنسى جون إيف لودريان، بأن فرنسا ستتخذ مبادرات دبلوماسية لدى الأمم المتحدة بشأن سوريا اعتبارًا من، غدًا الإثنين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على الهجوم الأمريكى الفرنسى البريطانى على سوريا.



وأضاف "لودريان"، خلال مقابلة مع القناة الأولى الفرنسية، أن بلاده تعتزم اتخاذ مبادرات اعتبارًا، من غدً الإثنين، بمجلس الأمن بنيويورك وفى بروكسيل خلال اجتماع وزراء الخارجية لصياغة خارطة طريق نحو حل سلمى بمشاركة كل من يرغبون ذلك.



وأوضح أن باريس تريد استعادة زمام المبادرة فى مجلس الأمن للمضى قدمًا نحو حل سلمى للأزمة السورية.