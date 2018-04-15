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الأحد 15/أبريل/2018 - 04:59 ص

روسيا تعلن استعدادها لأى دور يخدم السلام فى اليمن

ميخائيل بوغدانوف
ميخائيل بوغدانوف
مروة عنبر
dostor.org/2129040

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط، ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، استعداد بلاده لأى دور يخدم السلام فى اليمن وأمنه واستقراره، مجددا موقف روسيا الداعم لليمن، وشرعيتها الدستورية حتى تحقيق أهدافه وتطلعاته.

ولفت المبعوث الخاص للرئيس الروسى، إلى أن العلاقة اليمنية الروسية قوية وتاريخيه ومتجددة، مشيرا إلى التحضيرات الجارية للاحتفاء فى نوفمبر المقبل بالذكرى الـ 90 لتأسيس العلاقات اليمنية الروسية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.

من جانبه، أشاد الرئيس اليمنى بمواقف روسيا الداعمة لليمن وشرعيتها الدستورية وعملية التحول المرتكزة على المرجعيات الثلاث المتمثلة فى المبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، والقرارات الأممية ذات الصلة، وفى مقدمتها القرار رقم 2216.

وقال الرئيس اليمنى إن اليمن تمر اليوم بعملية تحول ومرحلة صعبة تتطلب دعم ومساندة المجتمع الدولى لها لمواجهة الانقلاب، وأدواته وأجندته الدخيلة على اليمن والمنطقة، مشيرا إلى لقاءاته مع المبعوث الأممى الجديد إلى اليمن مارتن غريفت، حيث بحث معه فرص السلام الممكنة والمتاحة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى مساء، أمس السبت، المبعوث الروسى ميخائيل بوغدانوف والوفد المرافق له، عشية القمة العربية الـ 29 بالأراضى السعودية.

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