الجيش الليبى ينشر خطاب تعزية «حفتر» للجزائر فى ضحايا الطائرة المنكوبة

نعى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، في خطاب موجه إلى نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، ضحايا الطائرة العسكرية الجزائرية المنكوبة التي تحطمت قرب قاعدة لبوفاريك العسكرية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص، حسب المكتب الإعلامي للجيش الوطني الليبي.



وقال المشير حفتر، في خطابه الذي أرسل المكتب الإعلامي للجيش الليبي، نسخة منه لـ«الدستور»، أمس السبت: «علمنا ببالغ الآسى فاجعة سقوط الطائرة العسكرية الجزائرية التى أدت إلى استشهاد عدد من الأشقاء العسكريين الجزائريين، ولا يفوتنا ألا أن نتقدم إليكم ولأشقائنا في القوات المسلحة الجزائرية، وأسر ذوي الضحايا والشعب الجزائري عامة وحكومته وقيادته بأحر التعازي والمواساة».



يشار إلى أن المتحدث الرسمي للجيش الوطني الليبي، العقيد أحمد المسماري، أكد في أخر تصريح له، أمس، بشأن التضارب عن صحة المشير، أنه خلال برنامج يتضمن زيارة عدة دول، شعر المشير حفتر أنه مريض وانتقل إلى مستشفى فى باريس لإجراء فحوصات طبية عادية دون مزيد من التفاصيل.