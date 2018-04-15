اليوم.. محاكمة المتهم بالتعدى على «فتاة المول»

تواصل محكمة جنايات مصر الجديدة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، محاكمة "هانى.أ" المتهم بطعن "سمية.ع" المعروفة بـ"فتاة المول" بسلاح أبيض فى وجهها.



وكان المستشار عبد الرحمن أمين مدير نيابة مصر الجديدة، وبإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام، أمر بإحالة المتهم بتشويه وجه "فتاة المول"، لمحكمة الجنايات.



وبدأت أحداث القضية بتلقى المقدم سمير مجدى رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، إخطارا من مستشفى كيلوباترا باستقبال "سمية.ط.ا" 25 سنة، موظفة مصابة بجرح قطعى فى الوجه طوله 20 سم.



انتقل الرائد محمد شهدى معاون مباحث القسم، للمستشفى وبسؤالها أقرت بأنه أثناء تواجدها بشارع إبراهيم باشا بمنطقة الكربة، فوجئت بـ"هانى ا م" 38 سنة، عاطل سابق اتهامه فى القضيتين رقمى 2679 مصر الجديدة لسنة 2001 "اغتصاب"، و12591 جنح مصر الجديدة لسنة 2015 "تحرش وتعدى على المبلغة"، المعروفة بـ"فتاة المول"، بالتعدى عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "كتر" محدثا إصابتها، وفر هاربا.



وعللت المجنى عليها ذلك لادعائه بأنها شهرت به، واتهمته بالتحرش بها جنسيا والتعدى عليها بالضرب فى القضية رقم 12591 جنح مصر الجديدة لسنة 2015 وهى القضية التى عوقب فيها المتهم بالحبس أسبوعين من 31 يناير 2016 حتى 14 فبراير 2016.