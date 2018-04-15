بذكرى ميلاد «إمام الدعاة».. كيف نجح حسن يوسف فى تقديم شخصية «الشعراوى»؟

تحل اليوم الأحد الموافق 15 أبريل، ذكرى ميلاد الداعية الإسلامي الشهير محمد متولي الشعراوي، حيث ولد فى 15 أبريل عام 1911، الذي مس قلوب الكثير منا بنصائحه وتقديم المواعظ العديدة والحقيقة، وطريقة تفسيره للقرآن الكريم، ولم يفوت الفن فرصة تجسيد السيرة الذاتية لمثل هذه الشخصية التي لم تتكرر وذلك من خلال مسلسل "إمام الدعاة" الذي يقوم ببطولته الفنان حسن يوسف.



ويمثل هذا العمل استثناءً فريدًا في عالم الدراما التاريخية العربية؛ نظرًا إلى أنه يتناول سيرة رجل لا يزال قدوة ومثال يفتخر به في أعين الناس، وأكد الفنان حسن يوسف الذي جسد دور "الشعراوي" ببراعة، أن سبب اعتزاله الفن هو التزام زوجته شمس البارودي، فضلًا عن اقترابه الشديد من الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي الذي قال إنه كان خادمًا له.



وأكد "يوسف" أن كلام الشيخ الشعراوي أثر فيه، وكان لديه صدى كبير في حياته، لافتًا إلى أنه شجعه على العودة للفن مرة ثانية ولكن بسلوك مختلف، وذلك من خلال مسلسل "ليالي الحلمية" الذي قدم خلاله دورًا جيدًا حقق نجاحًا كبيرًا.



وأضاف "حسن" خلال أحد اللقاءات التلفزيونية، أنه أثير داخله الشعور بالغيرة من نجاح مسلسل السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ورأى أنه من الأولى عمل مسلسل يتناول حياة الشيخ الشعرواي وقيمه وأخلاقه وسلوكه حتى يستفيد منها كل المسلمين، مشيرًا إلى أن نجاح مسلسل الشعراوي شجعه بعد ذلك على تقديم مسلسلي "الإمام المراغي" و"الإمام عبد الحليم محمود".