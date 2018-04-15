ضاحى خلفان عن العدوان الثلاثى: المفروض ضرب إيران وليس سوريا

اعتبر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الضربة العسكرية التي وجهها التحالف الثلاثي العدواني بقيادة أمريكا للنظام السوري، كانت المفروض أن توجه إلى إيران وليس سوريا.



وقال في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر"، صباح اليوم: "مصادر تؤكد أن قوات الحشد هي التي استخدمت في سوريا المواد الكيماوية. وان اللعبة لعبة ايرانية".



وأضاف "النتيجة إن إيران أعطت للحشد كما تقول المصادر المواد الكيماوية واستخدمها الحشد في ضرب المقاومة السورية وجلبت إيران لدمشق كل هذه الضربات.



وتابع: "المفروض ضرب إيران وليس سوريا".