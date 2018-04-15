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الأحد 15/أبريل/2018 - 03:22 ص

هجوم بالصواريخ على قاعدتين لفرنسا والأمم المتحدة بمالي

هجوم بالصواريخ على
هجوم بالصواريخ على قاعدتين لفرنسا والأمم المتحدة بمالي
مروة عنبر
dostor.org/2129030

أعلنت السلطات في مالي، اليوم الأحد، أن متشددين متنكرين في زي جنود‭ ‬الأمم المتحدة لحفظ السلام فجروا سيارتين ملغومتين، وأطلقوا عشرات الصواريخ على قاعدتين لفرنسا والأمم المتحدة في مدينة تمبكتو بشمال مالي، وأسفر الحادث عن مقتل شخص وإصابة كثيرين.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن الهجوم أسفر عن قتل جندي من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وقالت حكومة مالي إنه بالإضافة إلى ذلك أصيب عشرة جنود فرنسيين، ولكن البعثة الفرنسية لم ترد بشكل فوري على طلب للتعليق، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف بيان لحكومة مالى أن إرهابيين يرتدون خوذا زرقاء على متن سيارتين محملتين بالمتفجرات إحداهما بألوان جيش مالي والأخرى مكتوب عليها الأمم المتحدة حاولوا اختراق هذه المعسكرات.

جدير بالذكر أن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام والقوات الفرنسية المتمركزة في شمال مالي، تعرضت لهجمات شبه مستمرة خلال العام الأخير من قبل جماعات متشددة ذات تسليح جيد ينظر إليها على أنها تمثل أكبر تهديد للأمن عبر منطقة الساحل بأفريقيا.

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