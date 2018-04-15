القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
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الأحد 15/أبريل/2018 - 03:16 ص

اليوم.. استئناف دعوى إلزام «التضامن» بالتأمين على أصحاب المهن الحرة

اليوم.. استئناف دعوى
عماد سليمان
dostor.org/2129027

تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، والمطالبة بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعي بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بأحكام القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ في شأن التأمين الاجتماعي.

وكانت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت إحالة الدعوى للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري للاختصاص، واختصمت الدعوى رقم ٧٧٤٧ لسنة ٧٢ قضائية وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونقيب المحامين اعتدادا بأن التأمين الاجتماعي مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة في شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة فقط.

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اليوم.. نظر دعوى إلزام «التضامن» بالتأمين على أصحاب المهن الحرة

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