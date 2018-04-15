القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
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الأحد 15/أبريل/2018 - 03:12 ص

شاهد.. الأفيش الرسمى لفيلم «122»

شاهد.. الأفيش الرسمى
محمد أبو الفتوح
dostor.org/2129026

كشف المؤلف صلاح الجهيني عن الأفيش النهائي لفيلمه "122" وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وفيلم "122" من بطولة طارق لطفي وأحمد داوود وأمينة خليل، ويُشارك فيه عدد من الفنانين كضيوف شرف وهم أحمد الفيشاوي ومحمد لطفي ومحمد ممدوح، وسيتم طرح الفيلم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يُذكر أن فيلم "122" يِشهد عودة الفنان طارق لطفي للعمل السينمائي، بعد فترة طويلة منذ تقديمه فيلم "أزمة شرف" مع الفنانة غادة عبد الرازق وأحمد فهمي، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإنتاج سيف عريبي.

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