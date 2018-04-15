«الاتحاد السوفيتى»: الضربة الغربية على سوريا تمهيدًا لإطلاق النار الحقيقى

قال أول رئيس للاتحاد السوفيتي، ميخائيل غورباتشوف، أمس السبت، إن الضربة الصاروخية التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد سوريا تأتى كتدريبات قبل بدء إطلاق النار الحقيقي.



وأضاف غورباتشوف في مقابلة مع محطة إذاعة لاتكوم اللاتفية: «أعتقد أن هجوما بهذا الشكل الذي يتحدثون فيه وبمثل هذه النتائج لا طائلة منه لأحد، كونه يشبه إلى حد كبير التدريب قبل البدء في إطلاق النار الحقيقي، هذا أمر غير مقبول، ولن يؤدي إلى أي شيء جيد».



يذكر أن الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، نفذوا في وقت مبكر من، أمس السبت، هجوما صاروخيا على سوريا ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في الغوطة الشرقية، والذي نفت السلطات السورية مسؤوليتها عنه بشكل قاطع، وذكرت السلطات السورية مرارًا أن جميع المخزونات من المواد الكيميائية تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.