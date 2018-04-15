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الأحد 15/أبريل/2018 - 02:58 ص

فيديو.. بيومى فؤاد: «الضرائب بهدلتنى فقررت مشتغلش السنة دى»

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
منار إبراهيم
dostor.org/2129024

أكد الفنان بيومي فؤاد أنه لم يكن لديه نية للمشاركة في أي عمل فني هذا العام؛ وذلك بسبب مصلحة الضرائب التي طالبته بمبلغ مالي كبير مقابل أعماله الفنية.

وقال "بيومي" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "بوضوح"، والمذاع على فضائية "الحياة": «مكنتش ناوي أشارك في أي مسلسل هذا العام بسبب الضرائب، ولكني اكتشفت أن في 3 مسلسلات سيتم عرضهم في شهر رمضان، فقولت أشارك فيهم».

وتابع: «الهزار اتقلب جد عند الضرائب، وأنا اتطحنت وبتوع الضرائب فتحوا النار عليا من 2005 وحتى العام الجاري».

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