فيديو.. بيومى فؤاد: «الضرائب بهدلتنى فقررت مشتغلش السنة دى»

أكد الفنان بيومي فؤاد أنه لم يكن لديه نية للمشاركة في أي عمل فني هذا العام؛ وذلك بسبب مصلحة الضرائب التي طالبته بمبلغ مالي كبير مقابل أعماله الفنية.



وقال "بيومي" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "بوضوح"، والمذاع على فضائية "الحياة": «مكنتش ناوي أشارك في أي مسلسل هذا العام بسبب الضرائب، ولكني اكتشفت أن في 3 مسلسلات سيتم عرضهم في شهر رمضان، فقولت أشارك فيهم».



وتابع: «الهزار اتقلب جد عند الضرائب، وأنا اتطحنت وبتوع الضرائب فتحوا النار عليا من 2005 وحتى العام الجاري».