اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل سائق شركة الغاز بالجيزة

تستمع الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأحد، للمرافعات فى محاكمة كهربائى وعامل فى شركة الغاز، لاتهامهما بقتل "عبد المفيد محمد سعد"، السائق بشركة الغاز، عن طريق شنقه وإلقاء جثته بترعة المريوطية، لسرقة سيارته المحملة بأسطوانات غاز.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل أبوالمال، وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد عمار، ومحمود حمزة، وسكرتارية سمير رزق.



كان مركز شرطة الجيزة تلقى بلاغًا بالعثور على جثة فى ترعة المريوطية وبتكثيف التحرى والبحث، وتبين أن وراء الحادث "ع. أ. ح"، سائق بشركة الغاز بالقطامية، و"ح. س. ح" كهربائى، وأنهما أعدا مخططا لقتل المجنى عليه بهدف سرقة السيارة التى يقودها، وهى مملوكة لإحدى الشركات ومحملة بأسطوانات الغاز.



وكشفت تحريات المباحث، عن أن المجنى عليه كان يسير ليلاً فى الطريق العام ويقود السيارة المحملة بأسطوانات الغاز، فاستوقفه المتهمان للركوب معه بزعم توصيلهما لأقرب مكان خاصة مع وجود سابق معرفة بينهم، وبمجرد استقلالهما السيارة اعتديا عليه، وشنقاه بحبل إلى أن فارق الحياة، وألقيا جثته فى ترعة المريوطية.



وبمداهمتهما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وتولت معهما النيابة التحقيق وأحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.