بالصور.. قميص «أحلام» فى «The Voice» يُثير الجدل بين الفتيات

أثارت إطلالة "أحلام" في برنامج "The Voice"، الجدل بين أوساط الفتيات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث ارتدت جاكت وقميص من الحرير من الماركة العالمية "GUCCI"، بسعر 18640 ريال، مع نضارة من شركة "بوتيكات"، وتعتبر أول فنانة عربية توقع عقد مع تلك الشركة الكبرى.



وأنهالت التعليقات من جانب الفتيات على الإطلالة، حيث وصفوها بالجريئة، وقالت مها: «عودة لزمن الكوبليزون»، بينما قالت دينا: «نسيت تكمل اللبس كانت مستعجلة».



وإليكم صور بباقي التعليقات: