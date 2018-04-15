رئيس مسابقة ملكة جمال الأناقة يعلن تنظيم دورات تدريبية مجانية

أعلن محمود نجاح، مؤسس مسابقة ملكة جمال الأناقة، تنظيم دورات تدريبية فى العديد من المجالات بشكل مجاني للفتيات اللاتى يتراوح أعمارهن من 18 إلى 35 عامًا، وذلك إيمانًا منه أن دور المسابقات في كل دول العالم تنموي.



وقال نجاح فى تصريح لـ«الدستور» إن الدورات التدريبية ستشمل فن تعليم الماكياج، وكذلك علم النفس الإيجابي، فن التسويق، التنمية البشرية، موضة، وإتيكيت، لاستفادة الفتيات من خلال حضور تلك الدورات بشكل مجاني، وسيبدأ من منتصف الشهر وكل شهر بالأكثر سيعلن عن دورة مختلفة.

