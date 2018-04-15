آخر تطورات الحالة الصحية للمشير خليفة حفتر

أفادت صحيفة «بوابة الوسط» الليبية، اليوم الأحد، بأن حالة قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، الموجود بأحد مستشفيات العاصمة الفرنسية منذ منتصف الأسبوع الماضي، قد تحسنت كثيرًا.



ونقلت عن مصدر طبي في باريس، أن الحالة الصحية للمشير تسمح له بمغادرة المستشفى، وربما باريس في وقت أقرب مما كان متوقعًا.



وكان متحدث الجيش الليبي، العميد أحمد المسمارى، قال في أخر تصريح له أمس السبت بشأن التضارب عن صحة المشير، إنه خلال برنامج يتضمن زيارة عدة دول، شعر المشير حفتر أنه مريض وانتقل الى مستشفى فى باريس لاجراء فحوصات طبية عادية دون مزيد من التفاصيل حول صحة المشير أو تاريخ دخوله المستشفى.