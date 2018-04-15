القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
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الأحد 15/أبريل/2018 - 01:52 ص

مكرم محمد أحمد: «قمة الدمام» مؤهلة لتحقيق عمل عربى مشترك جديد

مكرم محمد أحمد: «قمة
عبير سليم
dostor.org/2129009

أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، أهمية القمة العربية الـ29 التي تستضيفها السعودية، في تحقيق تضامن عربي أوسع ولعمل عربي مشترك جديد، معربًا عن تفاؤله في التوصل لنتائج هامة، والخروج بقرارات هامة يمكن أن تدفع بالعمل العربي إلى الأمام في الفترة المقبلة.

وقال "مكرم" في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، نشر اليوم الأحد: «إن القاهرة والرياض عندما يكونان على موجة واحدة، فإن العرب جميعًا يكونون على نفس الموجة، وبالتالي يصبح العالم العربي أكثر استقرارًا وتعاونًا، كما يصبح العمل العربي المشترك أكثر نجاحًا، متوقعًا أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من الاستقرار في كلا البلدين الشقيقين».

ولفت الانتباه إلى أن القمة العربية تأتي في ظروف أفضل نسبيًا مما مضى رغم استمرار التمزق في بعض الدول العربية.

وبَين بحسب الوكالة السعودية، فإن هناك درجة عالية من الاستقرار في كل من السعودية ومصر وال‘مارات والبحرين، باعتبارهم الدول الأربع المناهضة للإرهاب.

وعن مدى مساهمة القمة العربية في تعزيز التعاون بين الدول العربية في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية، أكد مكرم أن قمة "الدمام" والأجواء العربية الحالية مرشحة لتحقيق تضامن عربي أوسع ولعمل عربي مشترك جديد.

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