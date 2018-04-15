اليوم.. استكمال سماع الشهود فى محاكمة بديع بـ«أحداث مكتب الإرشاد»

تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع شهود الإثبات فى إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة على رأسهم خيرت الشاطر، وسعد الكتاتنى السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مكتب الإرشاد».



وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.