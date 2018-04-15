فى ذكرى وفاته.. أبرز المعلومات عن الفيلسوف جان بول سارتر

يصادف اليوم ذكرى وفاة جان بول سارتر، الفيلسوف والأديب الفرنسي، الذي ينتسب إلى المذهب الوجودي، فاز بجائزة نوبل لكنه رفضها، توفي في هذا اليوم عام 1980 بعد تعرضه لوذمة رئوية.



وفي ذكرى وفاته ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن سارتر:

-ولد جان- بول تشارلز أيمارد سارتر في يونيو 1905 في باريس- فرنسا وهو الابن الوحيد لوالده جان- بابتيست سارترJean-Paptiste Sartre الذي كان يعمل ضابطًا في البحرية، والدته آن- ماري شوايتزر Anne-Marie Schweitzer.

- عام 1939 تم تجنيد سارتر في الجيش الفرنسي حيث خدم في الأرصاد الجوية.

- أسره الجيش الألماني عام 1940 وأمضى تسعة أشهر كأسير حرب، نال بعدها الحرية وعاد إلى الحياة المدنية، تمكن حينها من الحصول على عمل كمدرس في Lycée Pasteur خارج باريس.

- بعد الحرب العالمية الثانية أصبح رائد مجموعة من المثقفين في فرنسا. وقد أثرت فلسفته الوجودية، التي نالت شعبية واسعة، على معظم أدباء تلك الفترة. منح جائزة نوبل للآداب عام 1964.

- تميزت شخصياته بالانفصال عنه وبدت وكأنها موضوعات جدال وحوار أكثر منها مخلوقات بشرية، غير أنه تميز بوضع أبطاله في عالم من ابتكاره.

- ابتعد سارتر عن الأدب خلال السنوات العشر الأولى من حياته. وأوضح أن الأدب يعمل في نهاية المطاف كبديل برجوازي للالتزام الحقيقي في العالم.

- وضع سارتر نمطًا للحياة مع القليل من الممتلكات، وبقي ملتزمًا بالنشاطات السياسية والإنسانية حتى نهاية حياته بما في ذلك مشاركته في مظاهرات باريس عام 1968.

- تدهورت الحالة الصحية لسارتر عام 1970 وأصبح شبه أعمى عام 1973.

- توفي سارتر في أبريل 1980 في باريس بسبب وذمة رئوية، ودفن في مقبرة مونتبارناس، حيث قال أنه سيتشارك القبر مع شريكة حياته سيمون دي بوفوار.