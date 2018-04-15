القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
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الثقافة
الأحد 15/أبريل/2018 - 01:07 ص

ننشر فعاليات مهرجان «أيام القاهرة السينمائية»

ننشر فعاليات مهرجان
نضال ممدوح
dostor.org/2128981

تنطلق في الفترة من 23 إلى 30 أبريل الجاري٬ النسخة الثانية من مهرجان «أيام القاهرة السينمائية»٬ والتي تنظمها سينما زاوية للعام الثاني على التوالي.

ويضم المهرجان الأفلام الروائية كالتالي: «علي كف عفريت٬ الرياح الشمالية٬ البحث عن أم كلثوم٬ السعداء٬ الرحلة٬ وليلي٬ طبيعة الحال٬ زاجروس٬ واجب».

أما الأفلام الوثائقية: «شعور أكبر من الحب٬ اصطياد أشباح٬ نهايات سعيدة٬ عندي صورة٬ بين هياكل ستديو بعلبك٬ كباش ورجال٬ طعم الأسمنت٬ غرفة لرجل٬ سوف تطاردك المدينة».

وفي قسم الأفلام القصيرة: «رجل يغرق٬ العبور٬ زيارة الرئيس٬ بونبونة٬ تشويش٬ علي قد الشوق٬ وأخيرا مصيبة٬ أرض المحشر».

ومن المقرر أن تعرض أفلام الدورة في: «سينما كريم، سينما الزمالك، ومركز سيماتك».

يذكر أن أول دورة من أيام القاهرة السينمائية أطلقت العام الماضي 2017، وهو مهرجان يعرض مجموعة من الأفلام من العالم العربي التي عُرضت مؤخرًا في عدة مهرجانات، وحازت على إعجاب النقاد ويدعو الجماهير لمشاهدة أفلام من مصر، لبنان، سوريا، المغرب، فلسطين، وبلدان​ عربية أخرى.

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23 أبريل.. انطلاق النسخة الثانية من «أيام القاهرة السينمائية»

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