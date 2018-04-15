القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
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الثقافة
الأحد 15/أبريل/2018 - 12:59 ص

الليلة.. عرض «على مستوى العين» بمعهد جوته

الليلة.. عرض «على
نضال ممدوح
dostor.org/2128974

يعرض في تمام السادسة من مساء، اليوم الأحد٬ الفيلم الألماني «على مستوى العين» من إخراج إيفي جولدبرونر٬ وذيواخيم دولهوبف، وذلك بالمعهد الثقافي الألماني فى الإسكندرية «جوته»، ضمن فعاليات «أسبوع أفلام جوته».

ويدور الفيلم حول «ميشي»، الذي تم إيداعه بدار الأيتام بها منذ وفاة والدته، وهو أيضًا لا يعرف شيئًا عن باقي أفراد العائلة، عندما يجد الطفل ذو العشر سنوات٬ رسالة من والدته إلى شخص ما من المفترض أنه والده، فإذا بالأمل ينبض فيه من جديد، فيبحث عنه ويجده بالفعل، لكن الرجل صاحب الصورة لا يلائم صورة الأب التي تخيلها الطفل نهائيًا.

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