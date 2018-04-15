محمود عباس يثنى على دور السعودية فى محاربة الإرهاب

أثنى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس دولة فلسطين، على دور السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في محاربة الإرهاب والتطرف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مؤكداً أن هذا الدور الذي تقوم به المملكة كبير ومهم ومحوري، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد.



وأشار «عباس» في تصريح خاص للوكالة السعودية، في مقر إقامته بقصر الخليج بالدمام، إلى أهمية القمة العربية التاسعة والعشرين التي تستضيفها المملكة؛ حيث تأتي في وقت تتعرض القضية الفلسطينية والقدس خاصة لهجمة شرسة، ومؤامرات لتصفيتها.



واكد أن السلطة الفلسطينية لديها ثقة كبيرة بأن هذه القمة ستؤكد وقوف الأمة العربية إلى جانب الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة، وتدعم نضاله المشروع لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.