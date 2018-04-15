الرئيس الفلسطينى يلتقى مبعوث الرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بمقر إقامته بقصر الخليج بالدمام، نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوجدانوف.



ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، بحث الجانبان آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة القضية الفلسطينية، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني.



وجدد الرئيس الفلسطيني على رؤيته التي طرحها في مجلس الأمن حول ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه آلية دولية متعددة لرعاية عملية السلام وصولاً إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

