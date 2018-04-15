مسؤول يمنى: سنحكم السيطرة على 90% من الأراضى اليمنية باستكمال تحرير البيضاء
أكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية القائم بأعمال وزير الدفاع، الفريق الركن محمد علي المقدشي، أن استكمال تحرير محافظة البيضاء وسط اليمن، من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران سيمكن الحكومة الشرعية من السيطرة على 90% من الأراضي في اليمن.
وأوضح الفريق المقدشي، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس)، في وقت متأخر من ليل أمس السبت، أن تحرير المحافظة سينقل المعركة إلى محافظ ذمار المجاورة التي سيُسهم تحريرها في تحرير محافظتي تعز وإب والاقتراب من البوابة الجنوبية لصنعاء.
وثمّن الفريق جهود دول التحالف العربي الداعمة للشرعية بقيادة السعودية ومواقفهم المساندة للشعب اليمني لاستعادة أمن واستقرار اليمن وصد المخططات الرامية للعبث بأمن المنطقة وتهديد المصالح الدولية.