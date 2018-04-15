القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
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الأحد 15/أبريل/2018 - 12:47 ص

مسؤول يمنى: سنحكم السيطرة على 90% من الأراضى اليمنية ‏باستكمال تحرير البيضاء

مسؤول يمنى: سنحكم
عبير سليم
dostor.org/2128966

أكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية القائم بأعمال وزير الدفاع، الفريق الركن ‏محمد علي المقدشي، أن استكمال تحرير محافظة البيضاء وسط اليمن، من ميليشيا الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران سيمكن الحكومة الشرعية من السيطرة على 90% ‏من الأراضي في اليمن.‏

وأوضح الفريق المقدشي، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس)، في وقت متأخر من ليل أمس السبت، أن ‏تحرير المحافظة سينقل المعركة إلى محافظ ذمار المجاورة التي سيُسهم تحريرها في تحرير ‏محافظتي تعز وإب والاقتراب من البوابة الجنوبية لصنعاء.‏

وثمّن الفريق جهود دول التحالف العربي ‏الداعمة للشرعية بقيادة السعودية ومواقفهم المساندة للشعب اليمني لاستعادة أمن واستقرار ‏اليمن وصد المخططات الرامية للعبث بأمن المنطقة وتهديد المصالح الدولية.‏

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