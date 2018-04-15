بذكرى ميلاده.. أبرز المحطات فى حياة عبدالفتاح القصرى

«يا صفايح الزبدة السايحة يا براميل القشطة النايحة».. أفيه اشتهر به الفنان الراحل عبدالفتاح القصري، الذي يعد أحد رواد الكوميديا في زمن الفن الجميل، حيث عشق التمثيل منذ نعومة أظافره، واستطاع أن يحفر اسمه بحروف من ذهب بالساحة الفنية، وتميز بأسلوبه الخاص به وبرع في تقديم شخصية المعلم ابن البلد الأمي، والذي يصادف اليوم الأحد ذكرى ميلاده.



وتزامنًا مع ذكرى ميلاده نرصد أبرز المحطات في حياته.



- ولد عبدالفتاح القصري في يوم 15 أبريل لعام 1905، والده كان ثريًا ويعمل في تجارة الذهب، ودرس بمدرسة الفرير الفرنسية وتخرج في مدرسة القديس يوسف بالخرنفش، وبدأ مشواره الفني من خلال الالتحاق بفرقة عبدالرحمن رشدي، ثم فرقة عزيز عيد وفاطمة رشدي، وعقب انضمامه إلى فرقة نجيب الريحاني انطلق القصري نحو المجد والشهرة.



- شب الخلاف بين عبدالفتاح القصري ووالده، حين أظهر رغبته في العمل بالتمثيل، وهو ما جعل الأب يوافق على عمل "القصري" بالفن مقابل حرمانه من الميراث.



- اشتهر "القصري" بقامته القصيرة وشعره الأملس وإحدى عينيه التي أصابها الحول فأصبح نجما كوميديًا، بالإضافة إلى طريقته الخاصة في نطق الكلام وارتداء الملابس، ولم يلعب "القصري" بطولة مطلقة وإنما كان دائمًا صديقًا للبطل أو بمصطلح السينما دور "السنيد" للبطل.



- قدم عبدالفتاح القصري العديد من الأعمال الفنية التي ظلت راسخة بأذهان مختلف الأجيال حتى وقتنا هذا، منها: "لو كنت غني، وسي عمر، وأميرة الأحلام، ومجد.. ودموع، وليلة الجمعة، ولعبة الست، وبنت المعلم، وليلة الدخلة، وفيروز هانم، وحماتي قنبلة ذرية، والآنسة حنفي، وكدبة إبريل، وابن حميدو، وسكر هانم".



ووضع بصمته الخاصة بالعديد من الإفيهات والأفشات التي ظلت على ألسنة المصريين إلى يومنا هذا ومنها "نورمندي تو، ودي مش ست دي ست أشهر، وأنا كلمتي لممكن تنزل الأرض أبدًا، ويا صفايح الزبدة السايحة".

