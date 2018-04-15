«الآموريون الساميون الأوائل».. جديد الباحث خزعل الماجدى

صدر مؤخرا عن دار ميزوبوتاميا فى بغداد٬ كتاب «الآموريون الساميون الأوائل: التاريخ.. المثولوجيا ..الطقوس ..الفنون» للباحث خزعل الماجدي.



ويعد الكتاب الوحيد عن الآموريين في المكتبة العربية٬ سبق للمؤلف أن أصدر كتابا عن المعتقدات الآمورية، لكن هذا الكتاب يتحدث عن كل ما يتعلق بالآموريين٬ من تاريخ ومظاهر حضارية كالسياسة والاجتماع والاقتصاد والديانة والثقافة والفنون.

وجمع المؤلف كسر وشظايا الحياة الآمورية من خلال شظايا متناثرة في الحفريات والتاريخ، ورسم لنا لوحة نادرة وعريقة لواحد من أقدم شعوب العالم القديم والذي ظهر منذ الألف السادس قبل الميلاد.

وسلك الباحث طريقا صعبا عندما رصد وتبنى أمرين في غاية الأهمية والجدة٬ وهما أولا أن الآموريين كانوا أكبر مجموعة سامية في التاريخ ظهرت في وادي الرافدين٬ ثم انتشرت منه إلى ماحوله٬ وثانيا أن الآموريين هم أقدم الشعوب السامية وهم أجداد العرب المباشرين. فهو يرى أنهم كانوا الآباء الأوائل لأربعة شعوب سامية كبرى ظهرت منهم في بيئات جغرافية مختلفة ففي السواحل صاروا الكنعانيين شعب شام، وفي المرتفعات صاروا الآراميين وفي السهول صاروا الكلدانيين وفي الصحراء صاروا العرب، ويمضى في إثبات نظريته هذه وتتبع تفاصيلها في أدق الكتابات والنقوش والآثار هذا الكتاب يزلزل قناعات كثيرة سادت عند المؤرخين والمهتمين بعلوم الحضارة ويطرح بقناعة جديدة مسارا فكريا مبتكرا سيبقى لامد طويل مثار البحث ونقاش وتأمل.