القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
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الأحد 15/أبريل/2018 - 12:57 ص

اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادى لمرسى وآخرين بقضية «اللجان النوعية»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى حربى - عادل عبدالعال
dostor.org/2128955

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، لمرافعة دفاع 21 متهمًا بينهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسى، فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر حسام عبد الرسول.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.

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