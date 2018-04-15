اليوم.. محاكمة المستشار الاقتصادى لمرسى وآخرين بقضية «اللجان النوعية»

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، لمرافعة دفاع 21 متهمًا بينهم الدكتور عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسى، فى اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية".



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر حسام عبد الرسول.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.

