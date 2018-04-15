اليوم.. محكمة الأسرة تبحث إلزام «كهربا» بدفع النفقة لمطلقته

تواصل محكمة الأسرة بزنانيرى، اليوم اﻷحد، نظر الدعوى المقامة من المذيعة سارة خليفة، وتطالب بإلزام مطلقها محمود كهربا، ﻻعب الزمالك والمعار لاتحاد جدة السعودى، بدفع مستحقاتها من نفقة عدة ومتعة.



وكانت سارة خليفة أقامت الدعوى رقم 1403 لسنة 2016 تطالب فيها بإلزام مطلقها اللاعب "محمود عبد المنعم" الشهير "بكهربا" ﻻعب الزمالك بدفع مستحقاتها.



وتزوجت سارة خليفة اللاعب بموجب العقد الشرعى المؤرخ فى 15 يونيو 2016، ومنذ فترة امتنع عن اﻹنفاق عليها رغم تيسر حاله.

