القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
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الأحد 15/أبريل/2018 - 03:33 ص

وصفات طبيعية للتخلص من «حبوب الوجه»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانا رمضان
dostor.org/2128911

تُعد حبوب الوجه بمثابة العدو الأول للمرأة، خاصة في المناسبات المهمة، وللتخلص من كابوس حبوب الوجه، نقدم لكي مجموعة من الوصفات الطبيعية.

وصفة زيت الزيتون
أغسلي بشرتك جيدًا وجففيها، ثم دلكيها بزيت الزيتون الخام، وخصوصًا المناطق المصابة بحركات دائرية صغيرة لمدة 5 دقائق، وبعد تشبعها بالزيت أزيلي الزيت الزائد، باستخدام منشفة نظيفة دافئة وأغسلي وجهك جيدًا بصابونة طبية وماء دافئ، ثم بالماء البارد لتغلقي المسامات، واستمري على هذه الخلطة يوميًا حتى تختفي آثار الحبوب، فهو يُعد أفضل العلاجات الطبيعية المستخدمة في علاج حب الشباب ويقضي على آثاره نهائيًا.

وصفة الخميرة
أخلطي ملعقة كبيرة خميرة وملعقة لبن بودرة وفنجان من الماء، ثم ضعي الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة، وأشطفي وجهك بماء فاتر ثم ماء بارد، وداومي على هذه الوصفة وستحصلين على نتائج رائعة وسريعة.

وصفة صفار البيض
أخلطي صفار بيضة مع ملعقتين من عصير الليمون وملعقة عسل صغيرة، وضعيها على أماكن البقع الداكنة ووزيعها بالأنامل برفق، وأتركي الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم أشطفي بماء فاتر، وكرري الخلطة 3 مرات في الأسبوع.

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