غدًا.. نظر دعوى «منصور» لوقف قرار لجنة الوصاية على الزمالك

حددت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة، غدًا الأحد، لنظر الطعن المقدم من مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، ورئيس نادي الزمالك، طالب فيه بوقف القرار رقم "١٧١" لسنة ٢٠١٨ الصادر من وزير الشباب والرياضة، بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك.



واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.



وقدم منصور في دعواه صورة من محضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ ٦٠٠ جنيهًا فقط داخل الخزينة، مؤكدًا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا رواتبهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادي.



كما تقدم منصور بصورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات في ٤ أغسطس ٢٠١٥، أكد أن ممدوح عباس ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ ٩٨٤ مليون جنيه، على حد قوله بالدعوى.

