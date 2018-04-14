صحيفة سعودية: إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف مواقع إيرانية في حلب

أعلن مسئولون إسرائيليون مساء اليوم، مسئولية دولة الاحتلال عن استهداف مناطق عسكرية للقوات الإيرانية في ريف حلب إلى جانب مستودعات أسلحة للجيش السوري.



ونقل مراسل راديو إسرائيل، اليوم، عن مسئولين إسرائيليين، أكدوا مسئولية دولة الكيان عن الضربات على المواقع الإيرانية في سوريا الليلة، وذلك حسبما نقلت صحيفة "المناطق السعودية".



وقالت الصحيفة، إن دولة الاحتلال أغلقت أمس، المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان المحتل، بعد العدوان الثلاثي على سوريا، وتم إبلاغ شركات الطيران بحظر السفر في المنطقة على ارتفاعات تفوق 5000 قدم.



ومن المقرر أن تبقى الأجواء الجوية في دولة الاحتلال مغلقة حتى نهاية إبريل الجاري.