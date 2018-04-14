بالفيديو.. يارا تطرح أغنية «يا غيرهم» على الـ«يوتيوب»

طرحت المطربة اللبنانية، يارا، أغنيتها الجديدة "يا غيرهم" باللهجة الخليجية، وذلك عبر قناتها الرسمية على الـ"يوتيوب"، حيث لاقت إعجاب الآلاف تحميلها منذ ساعات.



أغنية "يا غيرهم"، من كلمات حسين اليامي، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع خالد نبيل، وتحمل الطابع الرومانسي، وهو ما اعتادت "يارا" تقديمه لجمهورها.



يذكر أنه تم تأجيل حفل يارا في السعودية- الذي كان مقررًا إقامته اليوم- من جانب المُنظمين، إلى عيد الفطر المقبل؛ بسبب سوء الأحوال الجوية التي تسيطر على المملكة، إلى جانب عدم وجود إقبال على تذاكر الحفل.