شاهد.. حجم الدمار في مركز الأبحاث السوري بعد القصف الثلاثي

نشرت قناة "NBC" نيوز الأمريكية، مقطع فيديو- اليوم- يُظهر حجم الدمار الذي لحق بمعمل أبحاث سوري، استُهدف خلال العدوان الثلاثي من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.



وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية- في وقت سابق، اليوم- إن الضربات الجوية الفرنسية استهدفت المركز الرئيسي للأبحاث الكيميائية في سوريا ومنشأتين أخريين.



وزعمت "بارلي" أن هدف تلك الصواريخ، هو منع النظام السوري من استخدام السلاح الكيمياوي.



وتُظهر لقطات الفيديو، تدمير المبنى بالكامل، إلا أن الصور تُظهر مجرد حطام من الطوب والأسمنت وبعض قطع الأثاث، حيث نجحت سوريا في إخلاء محتويات المبنى قبل استهدافه من قبل دول العدوان.