جامعة سوهاج: ندعم القيادة السياسية في رفض العدوان على سوريا

أدانت جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز، العدوان الآثم التي تعرضت له الأراضي السورية، من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ضاربة بذلك عرض الحائط بمجلس الأمن الدولى.



وأكدت الجامعة - في بيان - تأييدها لموقف القيادة السياسية المصرية، الداعم لوحدة الأراضي السورية، وعدم المساس بها، والرافض لأن تكون مسرحا لتصفية حسابات الدول الكبرى على أراضى دولة ذات سيادة وعضو بمجلس الأمن الدولي.



وثمنت "سوهاج" دور الدبلوماسية المصرية الداعي لحل الأزمة السورية من خلال المفاوضات؛ حفاظا على وحدة وسلامة الشعب السورى الشقيق.