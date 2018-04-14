إحباط تهريب زيت مخدر الحشيش داخل طرد قادم من أمريكا

أحبط مأموروا الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة، برئاسة عبدالمنعم عليوة، محاولة تهريب 110 جرامات من "زيت مخدر الحشيش"، كانت مخبأة داخل بوليصة شحن، واردة على رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من "أمريكا- دبي- القاهرة" عبارة عن ظرف مستندات بداخله كيس شفاف يحوي المادة بنية اللون.



وقرر عبد المنعم عليوة، مدير عام جمارك الطرود البريدية، تحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب برقم 14 لسنة 2018، والتحفظ على المضبوطات، وإخطار الجهات المختصة.