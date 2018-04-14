أبرز 4 منظومات دفاع جوية سورية أسقطت العدوان الثلاثي

نجحت قوات الدفاع الجوي السوري في التصدي لعشرات الصواريخ التي أطلقتها دول العدوان الثلاثي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تجاه سوريا سواء عبر السفن أو المقاتلات الحربية.



ورغم قدم منظومة الدفاع الجوية السورية مقارنًة بالأسلحة الغربية المستخدمة في الهجوم، إلا أنها أثبتت كفاءتها، ومن بين منظومات الدفاع الجوي الموجودة في روسيا التالي:



1- منظومة إس-125:



هي بطاريات صاروخية قصيرة المدى، دخلت الخدمة في الجيش السوفيتي عام 1961 تحت مسمى "إس-125 "نيفا".



وتستخدم "نيفا" للتصدي للأهداف الجوية بطيار وبدون طيار على الارتفاعات المنخفضة التي تتراوح بين 20 و18000 متر، وعلى بعد 3.5 إلى 25 كلم.



2- منظومة "إس-200":



وهي عبارة عن منصات دفاع جوي صاروخية، بعيدة المدى مخصصة لحماية القوات والمنشآت من الطائرات القاذفة والأهداف الاستراتيجية الطائرة الأخرى على مساحات كبيرة.



صمم الاتحاد السوفيتي المنظومة عام 1964، لتخدم في الجيش السوفيتي عام 1967، وتم تصديرها مطلع الثمانينيات إلى الخارج بأسماء مختلفة كـ"أنغارا"، و"فيغا"، و"دوبنا".



ونجحت المنظومة، في فبراير الماضي، في إسقاط مقاتلة إف 16 الإسرائيلية حاولت اختراق الأجواء السورية، وإصابة طائرة أخرى من الطراز ذاته.



3- منظومة "بوك" الصاروخية:



هي منظومة دفاع جوي صاروخي سوفيتية متحركة مخصصة للتصدي للأهداف الجوية عالية المناورة على الارتفاعات القصيرة والمتوسطة التي تتراوح بين 30 و14-18 كلم، في ظروف التشويش الإلكتروني.



ودخلت "بوك" الخدمة في الجيش السوفيتي عام 1979، ولا تزال تعمل في الكثير من بلدان الشرق الأوسط ومنها سوريا ومصر.



4- منظومة "سام 6"



تعرف باسم منظومة الدفاع الجوي الصاروخية 2ك12 " كوب"، ويطلق عليها أيضًا اسم "سام 6"، ومخصصة للدفاع عن القوات وحمايتها من الطائرات والقذائف المُحلقة على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة بسرعات أقل وأسرع من سرعة الصوت.



وخضعت المنظومة لعدة تحديثات لتلائم المتطلبات الحديثة في الدفاع الجوي في الدول التي صُدرت إليها وبينها مصر وسوريا والعراق والجزائر وليبيا.