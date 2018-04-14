ترحيل دبلوماسية أمريكية بمطار القاهرة

منعت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، دخول الدبلوماسية الأمريكية "بريانا جريس بار"، إلى البلاد - مساء اليوم-؛ لعدم وجود تأشيرة مسبقة بحوزتها، وذلك عقب وصولها من الإمارات؛ وذلك تنفيذًا لمبدأ "المعاملة بالمثل"، حيث تم ترحيلها على متن أول طائرة متجهة إلى دبي.



بدأت الواقعة، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي؛ تبين وجود الدبلوماسية الأمريكية، وأنها لا تحمل التأشيرة المشار إليها - كما تقضى القواعد المعمول بها-.



وأجرت سلطات الجوازات، اتصالًا، بالسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية للمراسم، والذى عرض الأمر على السفير أيمن مشرفة مساعد الوزير للمراسم، حيث تقرر عدم السماح بدخولها؛ لوصولها بدون التأشيرة، وذلك وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وضرورة احترام القواعد المعمول بها.