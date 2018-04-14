بالصور.. محافظ بني سويف يشهد الاحتفال بيوم اليتيم

شهد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف- اليوم- الاحتفال بيوم اليتيم، الذي نظمته جمعية رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام، في مدينة بني سويف.



وتضمن الحفل، عددًا من الفقرات، بدأت تلاوة القرآن الكريم، وتوالت الكلمات من الحاضرين في شأن فضل إكرام اليتيم، والشرف والمكانة التي يفخر بها كل الأيتام، خاصة أن النبي الكريم- صلى الله عليه وسلم- وُلِدَ يتيما.



كما تم تنظيم عدد من الفعاليات التي قدمها أبناء المؤسسة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، فيما اختتم الاحتفال بتكريم بعض الطلاب المتفوقين من أبناء مؤسسة الأيتام.



جاء ذلك، بحضور اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، وأحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمحاسب محمود مغربي رئيس المدينة، محمد سيد عبدالقادر نائب رئيس الجمعية.