القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
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السبت 14/أبريل/2018 - 10:45 م

السيسي يدعو الأطراف الليبية إلى إعلاء المصلحة الوطنية

السيسي
السيسي
dostor.org/2128876

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأطراف الليبية كافة إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا والاستقرار في بلادهم فوق كل المصالح الضيقة، والتركيز على إعادة بناء مؤسسات الدولة وإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، بمقر إقامته بمدينة الدمام مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية.

وأكد الرئيس خلال اللقاء على موقف مصر الثابت بشأن ضرورة التوصل إلى حل للأزمة الليبية من خلال المسار السياسي، لافتًا إلى أهمية المضي قدما فى جهود التسوية السياسية، والعمل على مساندة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مهمته، واستكمال التوافق حول مختلف القضايا المعلقة، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق ويحفظ سيادته وسلامته الإقليمية.

وأعرب فايز السراج، عن تقديره العميق للجهود المصرية الرامية للتوصل إلى توافق ليبي وطني إزاء مختلف القضايا العالقة، بما يتيح إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى خصوصية العلاقات المصرية الليبية وعمق الروابط التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ولا سيما من خلال عقد اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة قريبا لاستكمال مناقشة القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض اللقاء الجهود الجارية لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا وما تم تحقيقه من تقدم في هذا المسار، حيث تم التأكيد على أن المساعي التي تقوم بها مصر مع مختلف القوى السياسية الليبية تهدف إلى التوصل لصيغة عملية تساهم فى صون المؤسسات الليبية الوطنية واستئناف الحوار استنادا إلى المرجعية السياسية المتوافق عليها والمتمثلة في اتفاق الصخيرات.

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