إطلاق جائزة عبدالناصر علام لشعر العامية 2018

يطلق مركز عماد قطري للإبداع والتنمية الثقافية، جائزة الشاعر الراحل عبدالناصر علام تخليدًا لذكراه ودعمًا للحركة الثقافية والإبداعية في مصر، حيث أعلن عن فتح باب التقدم للجائزة في دورتها الأولى للعام 2018 م.



وأوضح المركز أن أبرز شروط الجائزة هي: «التقدم بديوان واحد مطبوع يحمل رقم إيداع على ألا يكون قد مضى على تاريخ النشر أكثر من عامين، على أن تكون الإصدارات من منتصف عام 2016 وما بعدها، ولا يجوز التقدم بأكثر من عمل واحد، وأن يكون المتقدم للجائزة مصري الجنسية ويرسل مع نسخة pdf تعهدا أن الديوان لم يسبق له الفوز مع صورة بطاقة الرقم القومي للمتسابق، وألا يتجاوز عمر المتقدم للجائزة 50 عاما في أغسطس 2018، وألا يحق للمتقدم للجائزة الانسحاب من الجائزة في أي مرحلة من مراحلها مهما كانت الأسباب.



وأشار المركز إلى أن آخر موعد للتقدم للجائزة 30 مايو 2018.



وفيما يتعلق بالجوائز المالية، أوضح المركز أن الفائز بالمركز الأول سيُمنح جائزة مالية قدرها 2500 جنيه مصري ودرعا تذكارية، والفائز بالمركز الثاني 1500 جنيه مصري ودرعا تذكارية والفائز بالمركز الثالث 1000 جنيه مصري ودرعا تذكارية «الجوائز المالية للمسابقة مقدمة من سحر محمود عيسى أستاذ الأدب العربي والنقد الحديث بجامعة تبوك بالمملكة العربية السعودية كجائزة خاصة يرعاها المركز.



وفيما يتعلق بلجان تحكيم الجائزة، أوضح المركز أن لجان التحكيم ستتكون من عدد من نقاد أكاديميين وشعراء عامية متميزين تقييم وتحكيم الأعمال المقدمة وقرارات اللجنة غير قابلة للطعن بعد اعتمادها من الأمانة العامة للمركز.



واختتم المركز بيانه بأن إعلان النتيجة في نهاية شهر أغسطس 2018، ويقام حفل توزيع الجوائز في محافظة قنا التي ينتمي لها الشاعر الراحل عبدالناصر علام يرحمه الله، وعلى المتقدمين إرسال الأعمال المشاركة 3 نسخ مطبوعة من كل عمل متقدم من خلال البريد على عنوان المركز بمحافظة الدقهلية، أو نسخة pdf من العمل على بريد المركز: [email protected]