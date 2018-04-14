القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

05:08 ص

مسئولون أمريكيون: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مواقع سورية
04:57 ص

تعرّف على المناطق المستهدفة فى الضربة الثلاثية ضد سوريا
04:42 ص

انتهاء الموجة الأولى من الضربات الثلاثية على سوريا
الثقافة
السبت 14/أبريل/2018 - 10:43 م

إطلاق جائزة عبدالناصر علام لشعر العامية 2018

عبد الناصر علام
عبد الناصر علام
حسام الضمراني - إيهاب مصطفي
dostor.org/2128874

يطلق مركز عماد قطري للإبداع والتنمية الثقافية، جائزة الشاعر الراحل عبدالناصر علام تخليدًا لذكراه ودعمًا للحركة الثقافية والإبداعية في مصر، حيث أعلن عن فتح باب التقدم للجائزة في دورتها الأولى للعام 2018 م.

وأوضح المركز أن أبرز شروط الجائزة هي: «التقدم بديوان واحد مطبوع يحمل رقم إيداع على ألا يكون قد مضى على تاريخ النشر أكثر من عامين، على أن تكون الإصدارات من منتصف عام 2016 وما بعدها، ولا يجوز التقدم بأكثر من عمل واحد، وأن يكون المتقدم للجائزة مصري الجنسية ويرسل مع نسخة pdf تعهدا أن الديوان لم يسبق له الفوز مع صورة بطاقة الرقم القومي للمتسابق، وألا يتجاوز عمر المتقدم للجائزة 50 عاما في أغسطس 2018، وألا يحق للمتقدم للجائزة الانسحاب من الجائزة في أي مرحلة من مراحلها مهما كانت الأسباب.

وأشار المركز إلى أن آخر موعد للتقدم للجائزة 30 مايو 2018.

وفيما يتعلق بالجوائز المالية، أوضح المركز أن الفائز بالمركز الأول سيُمنح جائزة مالية قدرها 2500 جنيه مصري ودرعا تذكارية، والفائز بالمركز الثاني 1500 جنيه مصري ودرعا تذكارية والفائز بالمركز الثالث 1000 جنيه مصري ودرعا تذكارية «الجوائز المالية للمسابقة مقدمة من سحر محمود عيسى أستاذ الأدب العربي والنقد الحديث بجامعة تبوك بالمملكة العربية السعودية كجائزة خاصة يرعاها المركز.

وفيما يتعلق بلجان تحكيم الجائزة، أوضح المركز أن لجان التحكيم ستتكون من عدد من نقاد أكاديميين وشعراء عامية متميزين تقييم وتحكيم الأعمال المقدمة وقرارات اللجنة غير قابلة للطعن بعد اعتمادها من الأمانة العامة للمركز.

واختتم المركز بيانه بأن إعلان النتيجة في نهاية شهر أغسطس 2018، ويقام حفل توزيع الجوائز في محافظة قنا التي ينتمي لها الشاعر الراحل عبدالناصر علام يرحمه الله، وعلى المتقدمين إرسال الأعمال المشاركة 3 نسخ مطبوعة من كل عمل متقدم من خلال البريد على عنوان المركز بمحافظة الدقهلية، أو نسخة pdf من العمل على بريد المركز: [email protected]

اقرأ أيضًا
منذ ساعتين و 42 دقيقة

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه

منذ 6 أيام

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟

منذ أقل من شهر

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ أقل من شهر

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ أقل من شهرين

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

منذ أقل من شهرين

اليوم.. الجامعة العربية تحتفل بيوم التراث الثقافى

الآن

السيسى يستقبل رئيس حكومة الوفاق الليبية

«الدستور» ينشر اعترافات إرهابيى «الإخوان» عن «حرب الشائعات» ضد مصر

الحقيقة الكاملة في الأزمة الصحية لـ«حفتر»: «الإخوان» وراء الشائعة

الجيش السوري يعلن تطهير الغوطة من الجماعات المسلحة

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال

المتحدث العسكري ينشر صور 14 إرهابيًا قتلوا في عملية وسط سيناء

ألبومات الصور

مقاتلات حربية تخترق سماء إسرائيل وتثير الفزع (صور)

عاجل.. قتلى إيرانيون بينهم ضباط في قصف إسرائيلي بسوريا (صور)

الإدارة المحلية بالفيوم تكرم الأمهات المثاليات (صور)

رئيس مدينة المنصورة ينظم يومًا بيئيًا بقرية منية سندوب (صور)

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال

المتحدث العسكري ينشر صور 14 إرهابيًا قتلوا في عملية وسط سيناء

كشكول

ننشر لينك التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية

اختبارات التقدم لوظائف المعلمين بالمدارس اليابانية لقياس المهارات وليس التخصص

التعليم: فتح باب التقديم للمدارس اليابانية للإداريين والمعلمين غدًا

مطالب بتعديل مواعيد امتحانات مدارس المتفوقين

مبروك عطية: الحفاظ على اللغة العربية واجب على كل إعلامي

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

أول تعليق لـ«نتنياهو» على ضرب سوريا

«فتح الانتفاضة»: الضربة الأمريكية بتواطؤ من بعض الدول العربية

بالفيديو.. حاكم دبي يفاجئ الجميع بالتجول في مول الظهران

ads
منوعات

فيديوجراف.. «ارتفاع درجة الحرارة وقصف جبهة هاري كين» أبرز أخبار اليوم

علماء فضاء: 17 ألف كويكب تمثل خطورة على الأرض

6 عادات تطوّر حياتك: «الفكة مفيدة»

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك