اكتشاف جديد للفياجرا.. ينقذ الملايين

توصل عدد من الباحثين الأمريكيين، إلى أن جرعة يومية صغيرة من الفياجرا، تساعد بشكل كبير في الحد من الأورام الحميدة بالأمعاء.



ووفقًا لموقع «scientific American» الأمريكي؛ فقد يساعد الفياجرا في التخلص من الأورام الحميدة بمعدل النصف تقريبًا؛ الأمر الذي ينقذ الآلاف من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بسرطان "القولون" و"المستقيم".



وأظهرت نتائج الدراسة، أن الفياجرا، نجح كـ"دواء"- على مدى العقدين الماضيين- في تحسين حياة عدد كبير من الرجال بجميع أنحاء العالم، ممن يعانون من سرطان المستقيم والقولون.



وأضاف الباحثون بمركز جورجيا للسرطان التابع لجامعة أوجوستا الأمريكية، في دراستهم، أن الصدفة لعبت دورًا في اكتشاف فاعلية "الفياجرا" في معالجة العجز الجنسي، وكذلك في الحماية من السرطان.



وأوضحوا أن عقار الفياجرا قد استُخدم بأمان على مدار السنوات الماضية، لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض لدى مختلِف الأعمار، بدءًا من الرضع المصابين بارتفاع ضغط الدم الرئوي، وانتهاءً بكبار السن الذين يعانون من ضعف الانتصاب.



ولاختبار فاعليته في تقليل خطر سرطان القولون والمستقيم؛ راقب الفريق، مجموعةً من الفئران المعدلة وراثيًّا، لتكون عرضةً للإصابة بالمرض.



واكتشف الفريق أن جرعة يومية صغيرة من الفياجرا، يمكنها أن تحد من شكل الأورام الحميدة بمعدل النصف تقريبًا.