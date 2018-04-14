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تقارير ومتابعات
السبت 14/أبريل/2018 - 10:41 م

«مهرجان السعادة» شعار عروض مسرح الشارع

«مهرجان السعادة»
شيماء حمودة
dostor.org/2128871

حالة من البهجة والفرح اجتاحت الجميع بضحكات طفولية وابتسامات رُسمت على الوجوه في مهرجان السعادة، بمشاركة عدد من العارضين الدوليين من المجر، وإسبانيا، واليابان، والسويد، والنمسا، وفرق مصرية لمدة 5 أيام متتالية، بتنظيم تياترو الإسكندرية وفريق أي أكت، بمدرسة سان جبرائيل.

عروض مختلفة ومتنوعة جمعت ما بين الفكاهة والمرح والسيرك والخيال، تضمنها عروض مسرح الشارع في دورته الرابعة، حسبما صرح مازن أشرف، مسئول التواصل بالفريق المنظم لعروض الشارع، موضحًا: "هو عرض مشترك بين دول مختلفة دولية تتجمع هنا على مدار 5 أيام، لشعار هذه الدورة وهو السعادة، لكي نجعل المشاهدين يستمتعون بأوقاتهم وندخل عليهم السعادة والبهجة".

Time Traveler من عروض مسرح الشارع عرض

العرض من بطولة فيدا وفريد من النمسا، وهى فرقة مسرحية نشأت في فيينا عام 2010، وسافرت إلى جميع أنحاء أوروبا وأخذت على عاتقها مهمة الإبقاء على فن مسرح الشارع والحفاظ عليه من الاندثار، بالإضافة ‏إلى محاولة خلق حالة من الحب والشغف في قلوب ممثليها.


ومن النمسا إلى اليابان قدم فريق To R Mansion pres: Cinema Paradise‏ اسكتشات لمقتطفات كوميدية مستوحاة من أسلوب الأخوين ماركس، لكن بإيقاع ‏أشبه بقصص المانغا، بالعروض الهزلية والحركات الأكروباتية.

«مهرجان السعادة» شعار عروض مسرح الشارع
«مهرجان السعادة» شعار عروض مسرح الشارع
«مهرجان السعادة» شعار عروض مسرح الشارع
«مهرجان السعادة» شعار عروض مسرح الشارع
«مهرجان السعادة» شعار عروض مسرح الشارع
«مهرجان السعادة» شعار عروض مسرح الشارع
«مهرجان السعادة» شعار عروض مسرح الشارع
«مهرجان السعادة» شعار عروض مسرح الشارع
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