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السبت 14/أبريل/2018 - 10:38 م

أحلام تظهر بإطلالة جديدة في «ذا فويس»

أحلام
أحلام
أمير محمد خالد
dostor.org/2128869

ظهرت الفنانة الإماراتية أحلام، بإطلالة جديدة وغريبة، في الحلقة الثانية المباشرة من برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس"، المذاع على قنوات "ام بي سي"، ارتدت خلالها نظارة نَظَر.

ونشرت أحلام صورة لإطلالتها في "ذا فويس"- عبر "إنستجرام"، وعلقت عليها، كاتبة: "كيف شفتوا إطلالتي اليوم؟".

وجاءت التعليقات ما بين مؤيد ومعارض لإطلالتها الجديدة، حيث رأى بعض من الجمهور أن القديمة أفضل.

وانتهت الحلقة الثانية من الحلقات المباشرة المذاعة على قناة "ام بي سي" منذ قليل، حي يُعرض البرنامج، يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

أحلام تظهر بإطلالة جديدة في «ذا فويس»
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