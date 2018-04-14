السيسى لـ«أبومازن»: مصر مستمرة في دعم المصالحة الفلسطينية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة المضي قدما في جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية والعمل على التغلب على جميع الصعوبات التي تواجه تلك الجهود بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم بمقر إقامته بمدينة الدمام، للرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وأكد السيسي خلال اللقاء، على ما يربط بين الشعبين المصري والفلسطيني من روابط تاريخية وقوية، مشيرا إلى استمرار مصر في بذل جهودها من أجل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.



وأعرب الرئيس الفلسطيني، عن خالص التقدير لجهود ومواقف مصر التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية، وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.



وأكد الرئيس محمود عباس، حرصه على مواصلة التشاور والتنسيق المستمر مع مصر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.