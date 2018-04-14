«حزب الله»: إسرائيل لم تستهدف مواقع الجيش السوري في حلب

نفى حزب الله اللبناني، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على مواقع للجيش السوري أو حلفائه- اليوم- في ريف حلب.



وقال الحزب- في بيان له: "لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، نقلًا عن إعلام العدو الصهيوني وتنسيقيات المسلحين، عن غارة للعدو "الإسرائيلي" في ريف حلب الجنوبي وكذلك في الجنوب السوري"- وذلك حسبما نقلت قناة المنار التابعة للحزب.



وكانت مصادر إعلامية والمرصد السوري لحقوق الإنسان، أفادوا- منذ قليل- باستهداف طيران مجهول، مواقع للجيش السوري، بجوانب قواعد إيرانية في حلب، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.