مقاتلات حربية تخترق سماء إسرائيل وتثير الفزع (صور)

في ظل التوترات الأمنية، ذُهل الإسرائيون عند رؤية طائرات حربية تحلق في سماء تل أبيب، ولكن اتضح أن السبب هو التحضير لاستعراض عسكري.



وأطلقت في الساعة العاشرة صباحا صافرات ذكرى يوم الكارثة والبطولة ووقف الإسرائيليون دقيقتي حداد لذكرى ستة ملايين يهودي ماتوا في الهولوكوست.



ولكن لم يسمع الإسرائليون صافرات الإعلان عن الحداد القوية وحدها في ساعات الصباح، حيث حلقت طائرات F-15 في سماء تل أبيب ومدن أخرى، تحضيرا لاستعراض الطائرات فيما يسمى «يوم الاستقلال التقليدي».