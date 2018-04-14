تأهيل ١٦٠ مرشدًا سياحيًّا للعمل على «مسار العائلة المقدسة»

اعلن حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، انتهاء النقابة من إعداد دورة تدريبية للمرشدين؛ لتأهيلهم للعمل على "مسار العائلة المقدسة"- الذي يعد أحد الأنماط الجاذبة للسياح- والتي تمت تحت رعاية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومعهد البحوث القبطية.



وأوضح "النحلة"- لـ"الدستور"- أنه تم تدريب ما يقرب من ١٦٠ مرشدا، مشيرا إلى أن النقباء الفرعيين بالمحافظات المختلفة، تعاونوا مع كبار الأساقفة؛ لإعطاء دورات تدريبية في هذا الشأن، بالبحر الأحمر والإسكندرية وأسوان وجنوب سيناء.



وقال إن النقابة تنفذ دورها التثقيفي؛ لتأهيل المرشدين للعمل على "المسار" بنقاطه المختلفة.



يذكر أن المرحلة الأولى من مسار العائلة المقدسة، تضم "مجمع الكنائس بمنطقة مصر القديمة، وكنيسة العذراء بالمعادي، و٣ أديرة في وادى النطرون وجبل الطير بالمنيا"، وأكملت الجهات التنفيذية رفع كفاءتها جميعًا لاستقبال السائحين.