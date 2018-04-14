القاهرة : الأحد 15 أبريل 2018
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السبت 14/أبريل/2018 - 10:18 م

عاجل.. قتلى إيرانيون بينهم ضباط في قصف إسرائيلي بسوريا (صور)

عاجل.. قتلى إيرانيون
وائل خورشيد
dostor.org/2128858

قتل العشرات من عناصر الميليشيات الإيرانية بينهم ضباط في قصف لطائرات مجهولة، على قاعدة تتمركز بجبل عزان.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنَّ الطائرات التي نفذت القصف تابعة لإسرائيل.

وقالت القناة العاشرة العبرية إنَّ الهجوم استهدف مواقع إيرانية ومخازن أسلحة للجيش السوري.

وأوضحت تقارير إسرائيلية أن المنظومة الأمنية في تل أبيب رفعت حالة الطوارئ إلى القصوى، خشية أن تنفذ إيران تهديدها بهجوم ضد إسرائيل، سواء من خلال مجموعات وصفتها بـ"الشيعيو" تابعة لإيران تعمل في الجولان، أو حزب الله أو الحوثيين عبر استهداف سفنها عبر العالم.

عاجل.. قتلى إيرانيون بينهم ضباط في قصف إسرائيلي بسوريا (صور)
عاجل.. قتلى إيرانيون بينهم ضباط في قصف إسرائيلي بسوريا (صور)
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