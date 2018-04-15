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الأحد 15/أبريل/2018 - 01:35 ص

«التضامن»: إضافة 96 جنيهًا على بطاقات التموين للحوامل

نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
dostor.org/2128852

أكدت نيفين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تطبيق برنامج "الألف يوم الأولى فى حياة الإنسان" فى 3 محافظات، هى: أسيوط، سوهاج، قنا.

وأضافت "القباج"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه تعثر تطبيق البرنامج على جميع المحافظات يرجع إلى ارتباطه ببطاقات التموين، ووجود أكثر من أسرة على بطاقة واحدة، موضحة أنه جارى التعاون مع وزارة التموين لإرسال قاعدة بيانات للوزارة، وسيتم على أساسها تحديد المستفيدات من البرنامج، لافتة إلى أن قيمة المبلغ حوالى 96 جنيهًا شهريًا يتم تحويلها على البطاقات التموينية للمستفيدين؛ لذلك لابد من التأكد من أن المستفيدين من المشروع يحملون بطاقة تموينية سارية، أو سيتم إصدار بطاقات لمن لايحملون، مؤكدة أن تجربة البرنامج لمدة عامين، وإذا حقق نجاحًا وعائدًا قد تتجه الدولة إلى شرائه.

وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف 40 ألف سيدة فى مرحلته الأولى، بمنحة مقدمة من برنامج الغذاء العالمي، موضحة أنه سيتم تقديم تقارير شهرية عن مشتريات المستفيدين إلى برنامج الغذاء العالمي، مؤكدة على تخصيص "خط ساخن" لتلقى الشكاوى والمشاكل الفنية ومعوقات الصرف.

يذكر أن فترة "الألف يوم"، هى الفترة التى تمتد من بداية الحمل حتى بلوغ الطفل عمر السنتين، وقد أظهرت الدراسات أن نقص التغذية خلال الألف يوم يؤدى إلى أضرار لا يمكن إصلاحها فى النمو الجسدى والتطور العقلى والمعرفى.

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