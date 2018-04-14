المرصد السوري يكشف تفاصيل الهجوم على قاعدة إيرانية بحلب

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تفاصيل الانفجار الضخم الذي ضرب أحد المواقع الإيرانية في ريف حلب، مؤكدًا أن الانفجار جرى في منطقة تتواجد فيها قوات إيرانية مع لواء فاطميون الأفغاني.



وأفاد ناشطون سوريون، منذ قليل، باستهداف طيران مجهول المصدر منطقة جبل عزان جنوبي حلب، تتخذ منها ميليشيات موالية لإيران قاعدة عسكرية له.



وأضاف المرصد، في بيان له، مساء اليوم السبت، أن "الغموض لا يزال يلف أسباب الانفجار، حيث لا يعلم فيما إذا كان ناجمًا عن انفجار في مستودعات تابعة لهذه القوات أم أنه نتيجة استهداف جوي من طائرات لمواقع القوات الإيرانية وقوات لواء فاطميون".



وأوضح البيان أنه لم ترد معلومات، حتى الآن، عن الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هذا الانفجار.



وقال المرصد إن قوات النظام السوري وحلفاؤها في حالة من الاستنفار في مناطق سيطرتها على الأراضي السورية، منذ الصباح، تحسبًا لمعاودة استهدافها من قِبل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، والتي استهدفت، فجر اليوم السبت، عدة مناطق في سوريا.





