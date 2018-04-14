القاهرة : السبت 14 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:40 م

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)
09:35 م

الخميس.. أحمد خالد توفيق في بيت السناري.. و«الناشرين» يطلب 20% خصمًا على كُتبه
07:58 ص

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا
07:26 ص

نص البيان التاسع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
07:00 ص

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا
06:25 ص

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة
06:12 ص

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا
06:02 ص

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

05:33 ص

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

05:08 ص

مسئولون أمريكيون: إطلاق أكثر من 100 صاروخ على مواقع سورية
04:57 ص

تعرّف على المناطق المستهدفة فى الضربة الثلاثية ضد سوريا
04:42 ص

انتهاء الموجة الأولى من الضربات الثلاثية على سوريا
عالم
السبت 14/أبريل/2018 - 10:06 م

المرصد السوري يكشف تفاصيل الهجوم على قاعدة إيرانية بحلب

المرصد السوري يكشف
محمد عمر
dostor.org/2128847

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تفاصيل الانفجار الضخم الذي ضرب أحد المواقع الإيرانية في ريف حلب، مؤكدًا أن الانفجار جرى في منطقة تتواجد فيها قوات إيرانية مع لواء فاطميون الأفغاني.

وأفاد ناشطون سوريون، منذ قليل، باستهداف طيران مجهول المصدر منطقة جبل عزان جنوبي حلب، تتخذ منها ميليشيات موالية لإيران قاعدة عسكرية له.

وأضاف المرصد، في بيان له، مساء اليوم السبت، أن "الغموض لا يزال يلف أسباب الانفجار، حيث لا يعلم فيما إذا كان ناجمًا عن انفجار في مستودعات تابعة لهذه القوات أم أنه نتيجة استهداف جوي من طائرات لمواقع القوات الإيرانية وقوات لواء فاطميون".

وأوضح البيان أنه لم ترد معلومات، حتى الآن، عن الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هذا الانفجار.

وقال المرصد إن قوات النظام السوري وحلفاؤها في حالة من الاستنفار في مناطق سيطرتها على الأراضي السورية، منذ الصباح، تحسبًا لمعاودة استهدافها من قِبل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، والتي استهدفت، فجر اليوم السبت، عدة مناطق في سوريا.


اقرأ أيضًا
منذ حوالي 15 ساعة

تركيا ترحب بالهجوم الثلاثى على سوريا

منذ حوالي 15 ساعة

سوريا: أخلينا المناطق التى تم الهجوم عليها مسبقًا

منذ حوالي 16 ساعة

موسكو: منشآتنا فى سوريا آمنة

منذ حوالي 16 ساعة

إصابات بين المدنيين فى حمص جرّاء الهجوم الثلاثى على سوريا

منذ حوالي 16 ساعة

مصادر سورية تعلن فشل الهجوم الثلاثى فى تحقيق أهدافه

منذ حوالي 17 ساعة

كل ما تريد معرفته عن الهجوم الثلاثى على سوريا

الآن

«الملك المصري».. كيف احتفلت صفحة ليفربول بهدف محمد صلاح؟

نجل جمال عبدالناصر يبعث رسالة لـ«الأسد»: «هنا دمشق من القاهرة»

ننشر أسعار السلع الغذائية في معرض «أهلا رمضان»

جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال

المتحدث العسكري ينشر صور 14 إرهابيًا قتلوا في عملية وسط سيناء

ألبومات الصور

عاجل.. قتلى إيرانيون بينهم ضباط في قصف إسرائيلي بسوريا (صور)

الإدارة المحلية بالفيوم تكرم الأمهات المثاليات (صور)

رئيس مدينة المنصورة ينظم يومًا بيئيًا بقرية منية سندوب (صور)

5 ورش لـ«القومى للسينما» بمهرجان الإسماعيلية

نجم الساعة

محمد فودة يكتب: «غلطة الشاطرة».. كيف أخطأت وزيرة الثقافة في اختيار محمد حفظي رئيسًا لـ«القاهرة السينمائي»؟

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم كنيسة الشهداء بدير كينج مريوط (صور)

«قائمة الشرف».. أسماء شهداء الهجوم الإرهابى بوسط سيناء

جهاز المنتخب يكذّب الزمالك: الشناوي خارج المونديال

المتحدث العسكري ينشر صور 14 إرهابيًا قتلوا في عملية وسط سيناء

كشكول

مبروك عطية: الحفاظ على اللغة العربية واجب على كل إعلامي

الأزهر يُناقش أهمية دراسة الإنجليزية في تصحيح المفاهيم الخاطئة

تفاصيل افتتاح "عبدالغفار" معهد إعداد القادة بعد تطويره

مدير "الثقافي البريطاني": مصر زاخرة بالمواهب منذ آلاف السنين

رئيس "البحث العلمي": نتعاون مع الأزهر لتبسيط العلوم للأطفال

الأمصار

انفجار يهز مكان لتجمع القوات الإيرانية في جبل عزان بريف حلب

انفجار ضخم في منطقة جبل عزان جنوبي حلب، يهز قاعدة إيرانية في سوريا

الرئاسة التركية: أردوغان وبوتين يناقشان الوضع في سوريا ويتفقان على العمل لتقليل التوتر

الجيش السوري يعلن تطهير كامل بلدات الغوطة الشرقية

الرئيس المصري يجتمع مع نظيره الفلسطيني بالسعودية

ads
منوعات

علماء فضاء: 17 ألف كويكب تمثل خطورة على الأرض

6 عادات تطوّر حياتك: «الفكة مفيدة»

فيديوجراف.. «حجاب شقيقة هيفاء.. وفتاة تتعهد بخلع ملابسها» أبرز أخبار اليوم

ولاد الكار

عن تحقيقه «نحو الأمية».. أحمد عاطف يفوز بجائزة الصحافة والإعلام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك